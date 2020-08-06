Чума убила первого пациента в Китае, еще 35 человек изолировали

В Китае зафиксировали первую смерть от кишечной чумы. Несколько десятков человек, которые контактировали с умершим, сидят на карантине.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на комитет по вопросам здравоохранения города Батоу, от чумы умер мужчина из автономного района Внутренняя Монголия на севере страны. Это произошло в воскресенье, 2 августа.

Медики взяли у пациента анализы, включая тест на нуклеиновую кислоту, и выяснили, что мужчина страдал от кишечной чумы. После проведения всех лабораторных тестов специалисты собрали консилиум, на котором пришли к выводу, что мужчина умер от истощения кровеносной системы.

Местные власти решили ввести третий уровень эпидемиологического предупреждения. На данный момент в автономном районе действуют меры профилактики и контроля за распространением чумы.

Людей, которые контактировали с зараженным, поместили в централизованный карантин, где за ними будут наблюдать медики.

Кроме того, в доме покойного и в соседних домах ежедневно проводят дезинфекцию.

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