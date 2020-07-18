В Америке подтвержден случай заражения бубонной чумой

Инфицирование произошло в штате Колорадо. Такого там не наблюдалось с 2015 года.

Несмотря на то, что в ходе обследования у пациента в крови обнаружили следы болезни, было установлено, что она не могла передаться окружающим. Заболевший уже излечился. Других случаев чумы выявлено не было. Об этом сообщает Fox News.

Врачи, лечившие пациента, предположили, что заражение произошло из-за контакта с белками.

К счастью, если обнаружить симптомы болезни и сразу среагировать, то в лечении смогут быстро помочь антибиотики. Среди симптомов врачи выделяют повышенную температуру, рвоту и головную боль.

Напомним, в 2020 году в Монголии и Китае подтвердились случаи заболевания бубонной чумой. Жители Западной Монголии заразились после употребления в пищу сырого сурка. На текущей неделе от чумы скончался 15-летний подросток из Монголии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ не считает, что случаи бубонной чумы в Монголии и Китае представляют высокую опасность.