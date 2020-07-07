ВОЗ не считает, что случаи бубонной чумы в Монголии и Китае представляют высокую опасность

Опасны для человека сурки, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России. Фото: pixabay.com

Опасны для человека сурки, которые являются природными носителями чумы в Азии и на территории России. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не находит чрезвычайно опасными случаи заражения бубонной чумой, зарегистрированные на территории Монголии и Китая.

Местные власти, по данным официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, контролируют эпидемиологическую ситуацию. Тем не менее, ВОЗ также внимательно следит за динамикой распространения этого заболевания. Отметим, что случаи заражения бубонной чумой зафиксированы в Монголии и Внутренней Монголии, автономном районе КНР.

Эти территории граничат с российскими регионами, такими как Алтай, Тува, Бурятия и Забайкалье. Бубонная чума преимущественно передается людям через грызунов или блох. Особенную опасность представляют сурки, которые являются природными переносчиками смертельной болезни в Азии и России. Чуму можно вылечить с помощью антибактериальных средств и своевременной медицинской помощи.