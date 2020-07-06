В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от COVID-19

ВОЗ проявляет интерес к российской вакцине от коронавируса. Фото: unsplash.com

ВОЗ проявляет интерес к российской вакцине от коронавируса. Фото: unsplash.com

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) проявляет интерес к российской вакцине от коронавируса. Её разработкой в стране занимаются несколько научных центров.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщила, что организация осведомлена о разработке вакцины в России.

«Мы заинтересованы в российской вакцине», — сказала она «РИА Новости».

Ученая добавила, что ВОЗ также ждет результатов российских испытаний авифара — препарата от коронавируса.

Разработкой вакцины от коронавируса в России занимается несколько групп ученых. Так, научный центр «Вектор» работает над тремя прототипами вакцины. В конце июня генеральный директор центра Ринат Максютов заявил об их успешном испытании. Тестирование также проходит вакцина, разработанная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире разрабатывается около 200 вакцин от коронавируса нового типа. Из них около 15 уже тестируют на людях.