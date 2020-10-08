В поселке Рыбежно дом полыхал на 72 «квадратах»

В Волховском районе Ленобласти горел дом на площади 72 «квадратов». Спасатели час тушили пламя.

Возгорание случилось в среду, 7 октября, в поселке Рыбежно. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 23:53. К месту происшествия незамедлительно выехали восемь сотрудников на специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к 00:51 огнеборцам удалось полностью потушить пламя.

Обошлось без пострадавших. Причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти произошел крупный пожар. Спасатели тушили частный дом.