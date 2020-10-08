Напуганный пенсионер с Ветеранов перевел мошеннику почти миллион рублей

Пенсионер обратился к полицейским за помощью. Фото: pixabay

Пенсионер обратился к полицейским за помощью. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга местный житель стал жертвой мошенника. Пенсионер перевел неизвестному почти миллион рублей.

Инцидент произошел 2 октября, однако в полицию мужчина обратился только спустя пять дней. Пенсионер, проживающий в одном из домов на проспекте Ветеранов, рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк».

Как стало известно gazeta.spb.ru, собеседник, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедил заявителя перевести 900 тыс. рублей на несколько счетов.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный с ножом обчистил пункт выдачи заказов на Маринеско. Мужчину разыскивают.