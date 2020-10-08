Неизвестный с ножом обчистил пункт выдачи заказов на Маринеско

Неизвестный с ножом обчистил пункт выдачи заказов на Маринеско
Злоумышленник угрожал продавцу предметом, похожим на нож. Фото: pixabay

В Кировском районе Петербурга неизвестный в медицинской маске вынес из магазина более 70 тыс. рублей.

Преступный инцидент произошел в среду, 7 октября, в доме №9 по улице Маринеско. В отдел полиции обратился продавец кассир. Он рассказал, что неизвестный с ножом зашел в помещение пункта выдачи заказов магазина «Ла Мода», после чего похитил 71 тыс. рублей и скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель также указал приметы злоумышленника: мужчине на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, на нем была одежда черного цвета.

С места происшествия изъяты резиновые перчатки. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге драка из-за 1,5 млн рублей закончилась госпитализацией. Нападавшего ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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