В 2021 году в Царском селе откроют 15 интерьеров, где жил Николай II после отречения от престола

В первой половине 2021 года для посещения жителей и гостей Петербурга будет открыто 15 восстановленных исторических интерьеров Александровского дворца в Царском селе. Именно там после отречения от престола жил Николай II.

Как передает ТАСС, на данный момент подготавливают к открытию Сиреневый кабинет, Палисандровую гостиную, Мавританскую уборную, парадный кабинет, Кленовую гостиную, приемную, а также залы библиотеки.

Готовность интерьеров находится на последней стадии. Среди ремонтных работ осталось только решить несколько инженерных задач и пройти процедуру сдачи государственной комиссии.

Отметим, что именно в данных помещениях жил Николай II после отречения от престола до отъезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2020 году Александровский дворец станет музеем Романовых.