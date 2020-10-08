Исчезнувшего президента Киргизии не разыскивают

Исчезнувшего президента Киргизии не разыскивают
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото: kremlin.ru

Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова неизвестно. В настоящее время его розыск не ведется.

Об этом стало известно в четверг, 8 октября. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы МВД Курсана Асанова, ведомство не располагает информацией о местонахождении лидера страны.

Напомним, 5 октября в Бишкеке прошли митинги с требованием отменить результаты парламентских выборов. Акции протестов привели к столкновению с правоохранительными органами, есть жертвы и пострадавшие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия призвала Киргизию к проявлению мудрости в связи со сложившийся политической ситуацией.

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