Исчезнувшего президента Киргизии не разыскивают

Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова неизвестно. В настоящее время его розыск не ведется.

Об этом стало известно в четверг, 8 октября. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы МВД Курсана Асанова, ведомство не располагает информацией о местонахождении лидера страны.

Напомним, 5 октября в Бишкеке прошли митинги с требованием отменить результаты парламентских выборов. Акции протестов привели к столкновению с правоохранительными органами, есть жертвы и пострадавшие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия призвала Киргизию к проявлению мудрости в связи со сложившийся политической ситуацией.