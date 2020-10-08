В Москве задержаны еще две участницы акции Pussy Riot — Мария Алехина и Вероника Никульшина

В четверг, 8 октября, в Москве были задержаны две участницы феминистской панк-рок-группы Pussy Riot, Вероника Никульшина и Мария Алехина.

Никульшина, по данным «ОВД-инфо», отправлена в ОВД «Мещанский», куда отвезли задержанную на территории «Флакона» Алехину, неизвестно. Девушек, как и других участников Pussy Riot, задерживают за проведение акции в поддержку ЛГБТ-сообщества в среду, 7 октября. Активисты посвятили её дню рождения Владимира Путина.

Отметим, что еще вчера были задержаны Василий Андрианов и Елизавета Дидерих, также причастными к этой акции, но их отпустили в тот же день под обязательство о явке. В рамках политически-социального высказывания участники Pussy Riot развесили на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры РФ и ОВД по району Басманный флаги с ЛГБТ-символикой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания Apple потребовала от Telegram блокировки каналов, публикующих личные данные белорусских силовиков.