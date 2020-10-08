Apple требует блокировки Telegram-каналов, где публикуют данные белорусских силовиков

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что корпорация Apple требует заблокировать три белорусских канала, на которых ведется деанонимизация правоохранителей.
По словам Дурова, компанию Apple беспокоит возможное насилие, к которому может привести публичное размещение данных сотрудников правоохранительных органов на просторах Сети во время глубоко внутриполитического кризиса в Республике Беларусь.
Основатель Telegram подчеркнул, что не считает нужным прекращать работу этих каналов, но при этом Дуров добавил, что в таких ситуациях Apple обычно «не предлагает особого выбора». Таким образом, скорее всего, на iOS телеграмм-каналы будут недоступны, но продолжат работу на гаджетах с другими операционными системами.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Telegram появилась возможность оставлять комментарии к публикациям на каналах.