Apple требует блокировки Telegram-каналов, где публикуют данные белорусских силовиков

Apple требует блокировки Telegram-каналов, где публикуют данные белорусских силовиков
Дуров не согласен с претензиями Apple. Фото: pixabay.com

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что корпорация Apple требует заблокировать три белорусских канала, на которых ведется деанонимизация правоохранителей.

По словам Дурова, компанию Apple беспокоит возможное насилие, к которому может привести публичное размещение данных сотрудников правоохранительных органов на просторах Сети во время глубоко внутриполитического кризиса в Республике Беларусь.

Основатель Telegram подчеркнул, что не считает нужным прекращать работу этих каналов, но при этом Дуров добавил, что в таких ситуациях Apple обычно «не предлагает особого выбора». Таким образом, скорее всего, на iOS телеграмм-каналы будут недоступны, но продолжат работу на гаджетах с другими операционными системами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Telegram появилась возможность оставлять комментарии к публикациям на каналах.

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