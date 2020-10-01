В Telegram ввели функцию комментариев

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал новое обновление, с помощью которого пользователи смогут оставлять комментарии в некоторых каналах.

В среду, 30 сентября, Дуров опубликовал подробную информацию о нововведении в своем Telegram-канале. После обновления мессенджера до последней доступной версии, пользователи смогут оценить встроенную функцию комментариев. По словам создателям, они будут иметь вид группового чата. Туда все участники смогут отправлять текстовые и голосовые сообщения, а также GIF-анимации. При этом, администраторы сообществ смогут контролировать контент в таких чатах и в случае необходимости ограничивать данную функцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в работе Telegram произошел сбой. Возможности полноценного использования Telegram 25 сентября временно были лишены пользователи из России, Белоруссии, Украины и ряда других стран.