В работе Telegram произошел сбой

Пользователи известного детища Павла Дурова Telegram испытали трудности с доступом к мессенджеру.

В пятницу днем, 25 сентября, в работе интернет-ресурса был зафиксирован сбой. Возможности полноценного использования Telegram временно были лишены пользователи из России, Белоруссии, Украины и ряда других стран. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который в режиме реального времени отслеживает проблемы с доступом к различным ресурсам в интернете.

Российские пользователи обратили внимание на сбой приблизительно в 13:25 по-московскому времени. В 72% случаев владельцы профилей в мессенджере не могли к нему подключиться. Еще в 27% случаев пользователи испытали сложности с отправкой сообщений.

Позднее в официальном профиле Telegram в Twitter появилось официальное обращение. Представители мессенджера подтвердили факт сбоя, случившего в Восточной Европе и продолжавшегося в течение 45 минут. В Telegram извинились перед своими пользователями за неудобства и уверили, что в настоящее время все вновь работает исправно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в даркнете оказалась многомиллионная база данных пользователей Telegram.