СМИ: под санкции из-за ситуации с Навальным могут попасть девять россиян

Евросоюз может уже в ближайшее время ввести санкции против 9 россиян, которые, по мнению стран-участниц ЕС, могут быть причастны к ситуации с политиком Алексеем Навальным.

Об этом в четверг, 8 октября, сообщило французское издание Le Monde. При этом, источник информации газета в своем сообщении не указала.

Сообщается, что санкционные меры могут затронуть представителей администрации президента России и работников силовых ведомств. В случае одобрения внесения данных лиц в санкционный список, им грозит заморозка счетов и запрет на въезд в Европу.

Решение, по словам французской газеты, будет принято на заседании в Брюсселе, которое состоится 12 октября.

Имена людей, в отношении которых ЕС готовится внести санкции, неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный рассказал Дудю, как себя чувствует после отравления.