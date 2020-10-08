СМИ: под санкции из-за ситуации с Навальным могут попасть девять россиян

СМИ: под санкции из-за ситуации с Навальным могут попасть девять россиян
Флаг Евросоюза. Фото: pixabay

Евросоюз может уже в ближайшее время ввести санкции против 9 россиян, которые, по мнению стран-участниц ЕС, могут быть причастны к ситуации с политиком Алексеем Навальным.

Об этом в четверг, 8 октября, сообщило французское издание Le Monde. При этом, источник информации газета в своем сообщении не указала.

Сообщается, что санкционные меры могут затронуть представителей администрации президента России и работников силовых ведомств. В случае одобрения внесения данных лиц в санкционный список, им грозит заморозка счетов и запрет на въезд в Европу.

Решение, по словам французской газеты, будет принято на заседании в Брюсселе, которое состоится 12 октября.

Имена людей, в отношении которых ЕС готовится внести санкции, неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный рассказал Дудю, как себя чувствует после отравления.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный евросоюз россия санкции


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В перевернувшейся в Ленобласти легковушке погибли двое человек
СМИ: под санкции из-за ситуации с Навальным могут попасть девять россиян
В ВОЗ заявили о фиксировании рекордного суточного прироста заболевших ...
От гриппа привились более 1,3 миллиона петербуржцев
При атаке на церковь в Карабахе пострадали российские журналисты
В Петербурге на фоне роста заболеваемости COVID-19 могут вновь ограничить ...
Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче
Минздрав попросил россиян провести выходные дома