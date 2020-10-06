Навальный рассказал Дудю, как себя чувствует после отравления

Он заверил, что восстанавливается довольно быстро – даже врачи удивляются тому, насколько.

Оппозиционер Алексей Навальный дал свое первое видеоинтервью после выписки из больницы «Шарите». Оно вышло на YouTube-канале Юрия Дудя. В его рамках он поведал, как себя чувствует после комы.

Блогер заявил, что у него до сих пор дрожат руки, но это можно исправить. Чтобы восстановиться, Навальный занимается с физиотерапевтом – сейчас оппозиционер учится жонглировать. Он отметил, что ему нужно делать много упражнений на право-лево, чтобы мозг лучше «соображал». Навальный убежден, что совсем скоро он придет в норму. Он также добавил, что врачи удивлены, насколько быстро блогер восстанавливается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лавров рассказал об анализах Навального в Charite на боевые яды.