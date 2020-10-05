Лавров рассказал об анализах Навального в Charite на боевые яды

Врачи берлинской клиники Charite не смогли найти в анализах оппозиционера Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ.

Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

Как отметил Лавров, омские врачи предоставили все анализы, которые были проведены. Российские медики отравляющих веществ в организме Навального не нашли.

«Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера», — заметил Лавров, передает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Омское медицинское сообщество прокомментировало обвинение российского оппозиционера Алексея Навального. Его быструю поправку они связывают с качественной работой врачей скорой.