Россия готова к ответным мерам в случае введения санкций со стороны ЕС из-за ситуации с Навальным

Москва готова принять аналогичные меры и соответствующе отреагировать на санкции, которые планирует принять ЕС в отношении России из-за дела политика Алексея Навального.

Об этом в четверг, 8 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».

Захарова отметила, что в международных отношениях подобные меры всегда подразумевают схожую обратную связь. Поэтому Россия не останется в стороне.

При этом, представитель МИД усомнилась, что санкции действительно связаны именно с Навальным. Есть вероятность и того, что ситуация с оппозиционером стала лишь поводом для подготовки введения заранее запланированных ограничений против Москвы.

Захарова добавила, что, если бы Евросоюз хотел разобраться в ситуации с возможным отравлением, то он не стал бы ввязывать в это санкции, которые преследуют непонятные цели.

Что касается причастности России к отравлению Навального, то представитель МИД в очередной раз подчеркнула отсутствие любых доказательств со стороны Запада. По словам Захаровой, мировому сообществу в виновность российской стороны предлагается поверить «на слово».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под санкции из-за ситуации с Навальным могут попасть девять россиян.