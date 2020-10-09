У Айзы Анохиной обнаружили опухоль в желудке

У Айзы Анохиной обнаружили опухоль в желудке
Айза Анохина. Фото: instagram.com/aizalovesam/

Экс-супруге рэпера Гуфа Айзе Анохиной предстоит пройти операцию по удалению новообразования в желудке.

Анохина поделилась тревожной новостью со своими поклонниками в личном аккаунте Instagram. Дизайнер недавно решила пройтись по врачам и проверить свое здоровье. После прохождения всех исследований и сдачи необходимых анализов девушке сообщили не самую благую весть о том, что в ее желудке выявлено новообразование. Отмечается, что для его устранение придется прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Поклонники принялись поддерживать Анохину и делиться своим жизненным опытом. Большая часть комментаторов попросила знаменитость не волноваться, выразив мнение о том, что все будет хорошо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Айза Анохина случайно выложила интимное фото в Instagram. Бывшая жена рэпера Гуфа случайно выложила снимок своих гениталий в «сториз» в Instagram. Некоторые преданные поклонники, следящие за обновлениями Анохиной, успели увидеть интимное фото. Комментируя инцидент, блогер написала, что она «мастер спорта по провалам».

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