«Без суда и следствия»: Лавров прокомментировал угрозы о санкциях из-за ситуации с Навальным

Глава российского МИД Сергей Лавров оценил действия Евросоюза против России из-за ситуации с оппозиционером Навальным.

По его словам, ЕС, угрожая России санкциями из-за инцидента вокруг Навального, действует без суда и следствия.

Как сообщили РИА Новости, Лавров отметили, что отношения между Кремлем и Брюсселем деградируют, так как ЕС не предоставил никаких фактов отравления пациента на территории РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия готова к ответным мерам в случае введения санкций со стороны ЕС из-за ситуации с Навальным. Об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.