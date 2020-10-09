Бой Хабиба Нурмагомедова покажут в восьми кинотеатрах России

Бой Хабиба Нурмагомедова покажут в восьми кинотеатрах России
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram khabib_nurmaghomedov

Поединок российского спортсмена UFC Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи покажут в российских кинотеатрах 24 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UFC.

Посмотреть бой двух бойцов в легком весе на турнире UFC 254 смогут жители 8 российских городов. Трансляция пройдет в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сургута, Казани, Самары, Тюмени и Екатеринбурга.

Отметим, что сам поединок пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Событие будет закрыто для зрителей.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов имеет на своем счету 28 побед в 28 поединках, а его будущий противник – Джастин Гэтжи 22 победы и 2 поражения.

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