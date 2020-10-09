Двое баскетболистов петербургского «Зенита» заразились коронавирусом

Двое баскетболистов петербургского «Зенита» заразились коронавирусом
У двух игроков выявлен коронавирус. Фото: basket.fc-zenit.ru

В пятницу, 9 октября, баскетбольный клуб «Зенит» сообщил о положительных результатах тестов на коронавирус у игроков Антона Пушкова и Остина Холлинза. Так говорится в пресс-службе клуба.

Сообщается, что положительный результат выявлен и у массажиста основной команды Андрея Козлова. Зараженных изолировали от остальных игроков и сотрудников персонала, они находятся под наблюдением врачей. В скором времени будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия коронавирусной инфекции.

Напомним, что в пятницу команда из Северной столицы сыграет с испанской «Барселоной» в рамках второго тура группового этапа Евролиги. Матч пройдет в Санкт-Петербурге в 19:00 по мск. Несмотря на то, что в команде есть зараженные игроки коронавирусом, клуб готовится к встрече в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России за сутки выявлено рекордное количество случаев заражения коронавирусом.

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