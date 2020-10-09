С начала 2020 года в Ленобласти трудоустроили более 16 тысяч человек

Ежемесячно в Ленинградской области набирают обороты темпы трудоустройства. По итогам сентября новую работу нашли свыше 3 тысяч жителей региона.

Об этом в пятницу, 9 октября, на правительственном заседании заявила руководитель комитета по труду и занятости Ленобласти Алла Астратова. Из-за пандемии коронавирусной инфекции у службы занятости значительно возросла нагрузка, подчеркнула председатель ведомства. Количество людей, официально вставших на учет по безработице, увеличилось в разы, передает слова Астратовой пресс-служба областной администрации.

На данный момент на учете службы занятости состоит 33,3 тысячи безработных граждан. За минувшие девять месяцев 2020 года работу удалось найти 16,3 тысячам ленинградцев, а еще 2,5 тысячи человек проходят обучение для переквалификации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном жалуются на нехватку сотрудников в службах городской уборки и приглашают на работу, в том числе, жителей Ленобласти.