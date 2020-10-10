В Киргизии задержан бывший президент Атамбаев и его сыновья

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками спецподразделения милиции. Позднее задержали и его сыновей.

Атамбаев был задержан в своем особняке, расположенном в 15 километрах от Бишкека в селей Кой-Таш в Чуйской области. Его задержали по делу об организации массовых беспорядков в столице Киргизии.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на штаб Социал-демократической партии, сейчас правоохранительные органы решают вопрос об избрании меры пресечения в отношении бывшего главы государства.

По данным АКИpress, спецназ задержал и его сыновей Кадыра и Сейида. Супруга экс-президента Раиса рассказала, что она с детьми выезжала из особняка, когда она попала в аварию с БТР. Из него выбежали вооруженные люди, силой вытащили детей из автомобиля и начали их пинать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бишкеке неизвестные стреляли по автомобилю экс-президента Киргизии Атамбаева.