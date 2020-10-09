В Бишкеке неизвестные стреляли по автомобилю экс-президента Киргизии Атамбаева

На центральной площади Бишкека была предпринята попытка покушения на жизнь бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, недавно освобожденного из СИЗО.

Происшествие произошло в пятницу, 9 октября, во время оппозиционного митинга. Атамбаев заявил, что стрельба велась боевыми патронами. Свои слова он подтвердил, продемонстрировав отверстия, которые остались после стрельбы в его бронированном транспортном средстве.

Советница Атамбаева в Facebook подтвердила случившееся и пообещала опубликовать в скором времени официальное заявление.

Отмечается, что политик в ходе атаки не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшего президента Киргизии Атамбаева выпустили из СИЗО. Освободить заключенного было решено после проведения переговоров между протестующими и руководителями Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Напомним, перед этим демонстранты, которые остались недовольны результатами парламентских выборов, проникли в здание администрации президента и парламента.