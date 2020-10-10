Волховский школьный музей стал лучшим в России

Музей 29 Гвардейского Волховского истребительного авиаполка, организованный на базе школы N°6 города Волхов победил во Всероссийском конкурсе.

Школьный музей завоевал победу в номинации «Военно-исторические музеи». Об этом в пятницу, 9 октября, информирует пресс-служба правительства Ленинградской области. За звание лучшего музея в этой номинации боролись свыше 20 проектов из разных городов России.

Целую неделю экскурсоводы волховского музея, — по совместительству, ученики школы №6, — участвовали в мастер-классах, выполняли различные задания по краеведению и проводили экскурсии в онлайн-формате, а затем беседовали с членам жюри. Как победитель, музей получил сертификат на 130 тысяч рублей и личную благодарность от главы Ленобласти Александра Дрозденко. Деньги школьный музей потратил на покупку сенсорного информационного киоска.