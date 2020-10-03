В Петербурге лучшие педагоги получат премии

Работники образования получат денежные премии за свой труд.

В Санкт-Петербурге собираются наградить лучших педагогов. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александра Беглов. Отмечается, что призы получат 40 классных руководителей, 10 педагогов и мастеров производственного обучения. Первые получат 50 тысяч рублей, вторые – по 100 тысяч рублей. Лучших из лучших выберут по итогам конкурса, за его проведение отвечает комитет по образованию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов поздравил с 100-летним юбилеем заслуженного ленинградского педагога Надежду Строгонову. Она всю жизнь посвятила преподавательской деятельности. На протяжении всей войны учитель обеспечивала знаниями учащихся начальных классов и работала воспитателем в детском доме.