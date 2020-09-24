Беглов поздравил с 100-летним юбилеем заслуженного ленинградского педагога Надежду Строгонову

Ветеран Великой Отечественной войны и учитель с 53-летним стажем работы Надежда Строгонова приняла поздравление с вековым юбилеем от губернатора Петербурга Александра Беглова.

В четверг, 24 сентября, Беглов заглянул к ветерану в гости на чай. Надежде Васильевной губернатор вручил поздравление от президента России Владимира Путина, который в свою очередь отметил, какую гордость в России испытывают за старшее поколение, верно служившее Отечеству.

Надежда Строгонова всю жизнь посвятила преподавательской деятельности. На протяжении всей войны учитель обеспечивала знаниями учащихся начальных классов и работала воспитателем в детском доме. За свои заслуги педагог награждена несколькими медалями. Несмотря на солидный возраст, Надежда Васильевна и по сей день ведет активный образ жизни, общается со школьниками и даже пишет стихи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Во время беседы с именинницей Беглов пообещал исполнить несколько ее просьб — установить мемориальную доску на 6-й Советской улице в память о школе, разрушенной бомбой во времена Блокады, а также открыть памятник «Блокадному учителю».

Беглов поблагодарил учителя за труд и неоценимый вклад в профессию и вручил женщине серебряную медаль «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады», цветы и сертификат на покупку слухового аппарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов вручил Макарову Орден Александра Невского.