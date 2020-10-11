В пустыне Гоби нашли останки беззубого динозавра

В пустыне Гоби нашли останки беззубого динозавра
Пустыня Гоби. Фото: pixabay.com

В Монголии, на территории пустыни Гоби международная группа палеонтологов обнаружила останки необычных динозавров.

Эти животные обладали перьями, клювом и конечностями с двумя пальцами. Ученые склоняются к тому, что внешне эти создания походили на гигантских попугаев, пишет Royal Society Open Science. Палеонтологи извлекли из почвы три хорошо сохранившихся полных скелета этих «птиц».

Специалисты считают, что этот вид был всеядным, а их большой клюв — беззубым, как у сегодняшних попугаев. Жили удивительные создания около 68 миллионов лет назад. По мнению исследователей, тот факт, что три обнаруженные молодые особи были найдены вместе, свидетельствует о социальности этих животных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новой Зеландии нашли древнейшего представителя клювоголовых рептилий, предками которых являются динозавры.

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