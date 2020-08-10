В Новой Зеландии нашли живого родственника динозавров

В Новой Зеландии нашли живого родственника динозавров
Длина тела гаттерии достигает 76 см, а масса — 1,3 кг. Фото: Wikipedia

Американские ученые выяснили, что гаттерия, или туатара, является единственным существующим сегодня представителем древнейшего отряда рептилий Rhynchocephalia (клювоголовые), общим предком которого около 250 млн лет назад были динозавры.

Однозначного мнения на этот счет, некоторые специалисты связывают этих пресмыкающихся с птицами, крокодилами или черепахами. Однако новое исследование, опубликованное в научном издании Nature, объединило гаттерия с ящерицами и змеями.

Ученые считают, что геном туатары претерпел значительно меньше изменений, чем ДНК других рептилий, а молекулярные часы «тикают» гораздо медленнее. Наиболее волнующим аспектом в исследовании гаттерий является тот факт, что эти пресмыкающиеся могут жить свыше сотни лет. Специалисты называют геном туатары «машиной времени» и надеются с его помощью раскрыть генетические условия для животных, существовавших сотни миллионов лет назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что череп самого маленького динозавра в истории нашли в куске янтаря.

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