В куске янтаря нашли череп самого маленького динозавра в истории

Эта находка дает новое понимание эволюции птиц, указывая на то, что на ранних ее стадиях существовали крайне миниатюрные по размеру виды. Фото: pixabay.com

Эта находка дает новое понимание эволюции птиц, указывая на то, что на ранних ее стадиях существовали крайне миниатюрные по размеру виды. Фото: pixabay.com

Палеонтологи из Америки нашли в куске бирманского янтаря череп миниатюрного птицеподобного динозавра, сопоставимого по размерам с колибри.

Ученые предполагают, что обнаруженный череп принадлежал взрослой особи. История необыкновенной находки опубликована в научном издании Nature. Открыл маленького динозавра доцент биологии Ларс Шмитц из Колледжа Скриппса в Калифорнии, изучая образцы бирманского янтаря мезозойского периода. Как известно, в нем зачастую находят останки доисторических существ.

Приблизительный возраст найденного динозавра-птички — 99 миллионов лет. Специалисты считают, что, несмотря на крошечные размеры, динозавр был хищником. В его рацион, вероятно, входили мелкие беспозвоночные и членистоногие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об открытии, совершенном петербургскими учеными в области изучения человеческого мозга.