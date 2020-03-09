Ученые из СПбГУ обнаружили в мозге новую нейромедиаторную систему

В этой системе передача сигналов между нейронами происходит благодаря особым рецепторам. Фото: pixabay.com

В этой системе передача сигналов между нейронами происходит благодаря особым рецепторам. Фото: pixabay.com

Исследователи из СПбГУ вместе с коллегами из университетов других стран открыли в мозге новую нейромедиаторную систему.

Согласно информации пресс-службы петербургского университета, особенность новый системы в уникальном рецепторах, благодаря которым происходит передача сигналов между нейронами. Итоги исследований могут стать ключевыми в разработке препаратов от депрессии, шизофрении, тревожных расстройств, и даже от болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.

Суть открытия в том, что рецептор TAAR5, оказывается, является частью не только обонятельной системы, но и отделов мозга, контролирующих эмоции. Блокировка рецептора оказывает воздействие, аналогичное антидепрессантам. Отметим, что вещество-антагонист для TAAR5, тимберол, содержится в хвое, поэтому она может оказывать положительное воздействие на эмоциональный фон.

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