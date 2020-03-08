Ученые выяснили, как телефоны и компьютеры вызывают маразм и депрессию

Ученый посоветовал не использовать телефон во время еды, а также больше спать. Фото: pixabay

Ученый посоветовал не использовать телефон во время еды, а также больше спать. Фото: pixabay

Чрезмерное использование гаджетов может привести к переутомлению мозга, а оно в свою очередь — к развитию маразма и депрессии. К такому выводу пришли японские ученые.

По словам директора клиники памяти «Окумура» Аюми Окумуры, в последние годы выросло число людей, у которых диагностируют нарушение памяти. Он отметил, что такая проблема чаще всего настигает людей в возрасте от 30 лет.

Как сообщает Nikkei Style, мозг не справляется с большими объемами и становится «свалкой». В случае, если информации становится слишком много, работа некоторых функций может нарушиться.

Врач советует не совмещать работу за компьютером с телефоном или при просмотре телевизора, а также не использовать телефон во время еды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об инфекциях, которые можно получить в салонах красоты.