Врач предупредил об инфекциях, которые можно получить в салонах красоты

Врач предупредил об инфекциях, которые можно получить в салонах красоты
Врач порекомендовал всегда носить с собой индивидуальный набор инструментов. Фото: pixabay

Доктор Александр Мясников, работающий на программе «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал об опасностях, которые могут подстерегать посетительниц салонов красоты.

Главврач московской клинической больницы имени Жадкевича отметил, что салонные процедуры начали набирать популярность.

Как сообщает Deita.ru, Мясников подчеркнул, что заразиться во время процедуры можно гепатитом B и С, а также герпесом или грибком ногтей. Особенно внимательными необходимо быть при различных процедурах на губы.

По мнению врача, для того, чтобы избежать проблем со здоровьем после похода в салоны красоты, необходимо придерживаться одной важной рекомендации — всегда носить с собой индивидуальный набор инструментов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что столетний житель Китая вылечился от коронавируса.

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