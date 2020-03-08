Столетний житель Китая вылечился от коронавируса

Столетний житель Китая смог побороть новый тип коронавируса. Мужчину выписали из больницы.

Обо всем стало известно в воскресенье, 8 марта. У пациента диагностировали COVID-19 24 февраля, а уже 7 марта его выписали из медицинского учреждения. Он находился в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили «РИА Новости», мужчина страдает болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью. Теперь он стал старейшим в мире человеком, который вылечился от вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии число погибших от коронавируса выросло до 366 человек. Большинство из жертв эпидемии были пожилые люди.