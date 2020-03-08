В Италии число погибших от коронавируса возросло до 366 человек

В Италии число погибших от нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019, увеличилось до 366.

По данным руководителя службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, сообщает местное новостное агентство ANSA, всего за сутки на территории государства от последствий заражения скончались 133 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство из жертв от эпидемии коронавируса в Италии были пожилые люди, нескольким из них было за 80. За сутки общее число заразившихся в стране выросло на 1,2 тыс.