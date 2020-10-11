Пострадавшая при взрывах под Рязанью скончалась

Пострадавшая при взрывах под Рязанью скончалась
Взрыв в Скопинском районе Рязанской области. Фото: соцсети

Женщина, которая пострадала во время взрывов на военных складах под Рязанью, скончалась в больнице.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя территориального центра медицины катастроф Сергея Кузьминова.

Он уточнил, что скончалась 52-летняя пострадавшая. Она находилась в коме.

Специалист добавил, что остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, а их жизни ничего не угрожает.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что взрывы на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области произошли в среду, 7 октября. Там загорелась сухая трава, что в итоге привело к возникновению пожара на складах с боеприпасами. Затем раздались взрывы. В двух районах было решено ввести режим ЧС. Эвакуированы были 1,6 тыс. жителей. В результате ЧП пострадали восемь человек, еще два человека обращались за амбулаторной помощью.

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