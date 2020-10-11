Бабушка Урганта готова сделать прививку по просьбе Путина

Пенсионерка не собирается делать прививку, но может, если будет нужно. Фото: pixabay.com

Пенсионерка не собирается делать прививку, но может, если будет нужно. Фото: pixabay.com

Женщина отметила, что старается не выходить из дома, чтобы не заразиться.

Актриса театра и кино Нина Ургант рассказала, как ей живется во время пандемии коронавируса. Об этом пишет СтарХит. Она призналась, что в свои 91 год старается не выходить из дома и не контактировать с посторонними, чтобы не заразиться. Нина Ургант надеется, что ее не коснется «эта беда», но при этом готова сделать прививку, если попросит президент России Владимир Путин.

Главе государства актриса сочувствует – ей жаль, что на него навалилось так много проблем в 2020 году. Она также переживает за людей, которые болеют коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о реакции на нее у мужчин и женщин. Гинцбург добавил, что статистически достоверная информация появится только после завершения пострегистрационных испытаний.