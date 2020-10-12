Названы восемь продуктов, ускоряющих старение

Здоровое питание не только помогает поддерживать функциональные способности организма, но и положительно влияет на внешний вид. А фастфуд и жирная пища, наоборот, приближают старение.

В первую очередь, для кожи опасен сахар. Его потребление может привести к повреждению липидов и белков и, как следствие, потери упругости кожи и появлению морщин, приводит РИА Новости информацию турецкого издания Sabah. Кроме того, стоит помнить о трансжирах, содержащихся в жареной, жирной еде и различном фасфуде, а также маргарине и консервированный продуктах.

Трансжиры значительно повышают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и способствуют замедлению кровотока в коже, а значит, постепенно ускоряют потерю эластичности и также приводят к возникновению морщин. Кофе, мясо, и соль провоцируют обезвоживание организма, что негативно сказывается на упругости кожи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о продуктах, вызывающих целлюлит.