Историк Соколов признал себя виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко

В понедельник, 12 октября, на очередном судебном заседании по делу об убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко, Олег Соколов признался в убийстве девушки.

Отметим, что в ходе заседания проходит допрос Олега Соколова. Вопрос признания вины в адрес историка прозвучал одним из первых, на что обвиняемый ответил: «да, признаюсь».

Напомним, что по версии следствия, историк Олег Соколов в ноябре прошлого года убил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Обвиняемый в ходе бытового конфликта с Ещенко на почве взаимной ревности, взял незаконно хранящийся в квартире обрез и произвел из него выстрел в голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Соколов хранил труп в квартире, после чего расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, а затем выбросил в Мойку, по версии следствия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая возлюбленная Соколова рассказала о побоях с его стороны.