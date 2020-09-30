Бывшая возлюбленная Соколова рассказала о побоях с его стороны

Бывшая учащаяся Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзкая рассказала о пугающих подробностях взаимоотношений с историком Олегом Соколовым.

В среду, 30 сентября, в Октябрьском районном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу доцента Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Трансляция велась в открытом доступе на Судебном портале.

Перед судом выступила бывшая избранница Соколова, с которой историк находился в отношениях в 2008 году. Выяснилось, что в ноябре того же года, Соколов, в ходе вспыхнувшей ссоры, начал избивать и душить девушку, а также ей угрожать убийством. В какой-то момент историк привязал возлюбленную к стулу и пригрозил раскаленным утюгом.

Пржигодзкая также добавила, что обращалась в правоохранительные органы по факту случившегося, но уголовное дело возбуждено так и не было, несмотря на зафиксированные побои.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новое заседание по делу доцента Соколова пройдет в начале октября.