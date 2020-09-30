Новое заседание по делу доцента Соколова пройдет в начале октября

В Петербурге назначили очередное заседание по делу об историка Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. В среду, 30 сентября, в зале суда допрашивали эксперта.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, новое заседание назначено на 5 октября.

В среду показания давал сотрудник бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Василенко. Именно он был одним из экспертов, которые осматривали останки Анастасии Ещенко, в том числе руки и голову.

Эксперт рассказал об огнестрельных ранах, которые были зафиксированы на отчлененной голове девушки. При этом специалист смог сказать, что стреляли в Ещенко не в упор, а с расстояния от половины до полутора метров. Более точные цифры, пояснил эксперт, можно установить только экспериментальным путем.

По версии следствия, историк Олег Соколов в ноябре 2019-го года убил сожительницу Анастасию Ещенко. Девушка была аспиранткой Санкт-Петербургского государственного университета, где работал Соколов. Следствие считает, что он расчленил ее тело, чтобы скрыть следы преступления.