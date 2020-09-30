Эксперт рассказал, как стреляли в аспирантку Ещенко

Эксперт, который исследовал останки убитой аспирантки Анастасии Ещенко, рассказал, как стреляли в девушку.

Сотрудник бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Василенко дал показания на судебном заседании по уголовному делу экс-доцента Олега Соколова. Его подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Эксперт рассказал об огнестрельных ранах, которые были зафиксированы на отчлененной голове Анастасии Ещенко. Всего было исследовано четыре раны, три из которых стали проникающими.

Специалист отметил, что одна рана стала непроникающей. У живых такое ранение квалифицируется как вред здоровью средней степени тяжести. Этот выстрел повлек за собой перелом кости лицевого скелета. Другие раны повлекли тяжкий вред здоровью.

Василенко также пояснил: в девушку не стреляли в упор – выстрелы производились на расстоянии от полуметра до полутора.

Следствие считает, что Олег Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко осенью 2019 года и расчленил ее тело. Девушка была аспиранткой в Санкт-Петербургском государственном университете, где работал Соколов.