На заседании по делу экс-доцента Соколова допрашивают эксперта

На заседании по делу экс-доцента Соколова допрашивают эксперта
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов города

В Петербурге началось очередное заседание по делу историка Олега Соколова, которого подозревают в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

В среду, 30 сентября, в суде допрашивают эксперта Виктора Василенко, который работает в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Он стал одним из тех, кто исследовал руки убитой Анастасии Ещенко. Он пришел к выводу о том, что конечности, действительно, принадлежат девушке. Специалисты также установили, что их сначала пилили, а затем доламывали.

Эксперты также обследователи и отчлененную голову убитой, которую, судя по всему, опилили от туловища. На ней зафиксировали также следы от выстрелов. Эти раны были нанесены при жизни девушки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сам Олег Соколов потребовал возмещения морального вреда от одной из своих экс-любовниц.

Отметим, что Олега Соколова подозревают в убийстве возлюбленной Анастасии Ещенко, которая была аспиранткой Санкт-Петербургского государственного университета, где работал доцент. По версии следствия, он убил девушку, а затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от останков.

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