Соколов хочет защитить свои честь и достоинство в суде

Соколов хочет защитить свои честь и достоинство в суде
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Историк, обвиняемый в серьезном преступлении, требует возмещения морального вреда от одной из своих экс-любовниц.

Историк Олег Соколов возмутился из-за выхода фильма под названием «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона». Он через суд хочет добиться возмещения морального вреда от своей экс-любовницы Екатерины Пржигодской. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Подозреваемый в жестоком преступлении уверяет, что лента, опубликованная ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», порочит его честь и достоинство. В фильме, к слову, бывшая пассия Соколова рассказывает о пытках, которые она пережила из-за него. Историк якобы избивал Екатерину, привязывал к стулу и пытался душить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что историк Олег Соколов признался на суде, что свадьба с Ещенко должна была состояться за месяц до убийства.

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