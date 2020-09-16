Историк Олег Соколов признался на суде, что свадьба с Ещенко должна была состояться за месяц до убийства

Петербургский историк Олег Соколов, который убил, а затем расчленил, чтобы попытаться скрыть преступление, свою студентку и возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко, сегодня вновь оказался в зале суда.

В среду, 16 сентября, Октябрьский районный суд Северной столицы провел очередное слушание по делу Олега Соколова. В ходе заседания историк сделал неожиданное признание: по его словам, еще за месяц до чудовищного преступления он и Анастасия должны были скрепить свой союз узами брака.

Предполагалось, что свадьба состоится 3 октября прошлого года, однако девушка рассчитывала на пышное празднество, что финансово было невозможным. Тогда Соколов и Ещенко решили перенести роспись на апрель, однако ЗАГС отказал им в этой просьбе, предложив обсудить возможность переноса торжества в ноябре, 12 или 13 числа. Напомним, что в ночь с 7 на 8 ноября историк убил свою невесту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам прошедшего слушания Соколов оставлен в СИЗО еще три месяца, до 23 декабря текущего года.