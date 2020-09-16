Историку Олегу Соколову продлили арест

Октябрьский районный суд оставил под стражей доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

В Петербурге, в среду, 16 сентября, состоялось очередное заседание по уголовному делу историка Олега Соколова. По его итогу, суд постановил продлить пребывание обвиняемого под стражей до 23 декабря 2020 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Отметим, что сегодня в суде Соколов признался, что планировал жениться на Ещенко. У влюбленных не хватило средств на пышную церемонию, которую так хотела невеста, поэтому 3 октября намеченная свадьба не состоялась. Новую дату мероприятия планировалось назначить в середине ноября, но в ночь с 7 на 8 ноября произошла трагедия.

Следующее судебное заседание назначено на 23 сентября 2020 года. Время начала: 12:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свидетель по делу Соколова рассказал, что историк избивал Ещенко.