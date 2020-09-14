Свидетель по делу Соколова рассказал, что историк избивал Ещенко

В понедельник, 14 сентября, в Петербурге прошло очередное заседание по уголовному делу историка Олега Соколова. Его подозревают в убийстве и расчленении его возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба петербургских судов. Заседание началось в 14.00.

В ходе судебного заседания знакомый потерпевшей дал свои показания. Он свидетелей рассказал, что как-то ему позвонила Анастасия. По его словам, она плакала, была в тяжелом состоянии и заявила, что Соколов ударил ее головой об пол. Перед эти, как заявил мужчина, Анастасия рассказала Соколову, что она была приглашена на день рождения к своему другу.

По словам свидетеля, Анастасия называла Соколова очень интересным человеком и заявляла, что «чувствует себя с ним спокойно». Также Ещенко говорила своему знакомому, что любит Соколова.

Мужчина также сообщил, что могла вступать в конфликты с людьми, только тогда, когда ущемлялись ее права.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что как прошло заседание по делу историка 9 сентября.