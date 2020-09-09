Свидетель по делу Соколова рассказала о шумных драках в квартире историка

Она отметила, что в квартире часто шумели.

Сегодня, 9 сентября, состоялось судебное заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, во время которого зачитали показания соседки подозреваемого Олега Соколова. Она рассказала, что историк часто устраивал шумные вечеринки, которые порой заканчивались драками и ссорами. Также женщина слышала, как соседи слушают музыку и танцуют. Горожанка добавила, что не видела ни одной возлюбленной Соколова.

Свидетель отметила, что в злополучную ночь тоже слышала, как кто-то ссорится. Соколов и Ещенко говорили на повышенных тонах и матерились. Девушка хотела куда-то идти, а историк ее не отпускал. Женщина в том числе слышала пять ударов об пол и стены и звуки двигающейся мебели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что историку Соколову нашли замену во Французской армии.