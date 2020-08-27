Историку Соколову нашли замену во Французской армии

Обычно подозреваемый в убийстве исполнял одну из главных ролей в фестивале «День Бородина-2020».

Реконструкторвский фестиваль «День Бородина» в 2020 году пройдет без участия историка Олега Соколова, который обожал брать на себя роль главнокомандующего французской роли. Так как мужчину обвиняют в страшном преступлении, ему нашли замену – теперь Наполеона отыграет Алексей Рощин, известный среди реконструкторов как Дорсенн. К слову, этим именем Рощина наградил как раз Соколов. Они познакомились в далеком 1988 году в Москве на военно-исторической конференции, пишет «Комсомольская правда».

Рощин не хочет отказываться от псевдонима, так как предпочитает разделять быт и увлечения. Он добавил, что многие эксперты знают его именно как Дорсенна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новое заседание по делу Соколова назначили через месяц.