Ремонт перекроет съезд на развязке КАД с Таллинским шоссе в ночь со вторника на среду

Участников дорожного движения предупреждают о вводимых ограничениях на КАД, связанных с необходимостью проведения ремонтных работ.

В ночь с 13 на 14 октября 2020 года в период с 00:00 до 05:00 на транспортной развязке на КАД, пересекающейся с автомобильной дорогой А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе) закроется для движения съезд №9. В течение 5 часов на данном участке рабочие будут производить ремонт по монтажу и демонтажу высоковольтных воздушных линий. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отметим, что в течение ночи движение на съезде из города, с Таллинского шоссе на внутреннее кольцо КАД будет перекрыто 8 раз. Продолжительность каждого из таких перекрытий будет составлять не более 5 минут.

Об ограничения автомобилистов предупредят соответствующие информационные знаки, а также водоналивные барьеры, которыми оградят участок проведения работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что через год в Петербурге появится новый съезд с КАД.